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    Рома — Верона: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

    Рома — Верона: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Рома Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Рома» — «Верона» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Верона» — «Рома» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Верона». Коэффициент ставки — 2.87.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рома»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Верона».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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