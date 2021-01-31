Рома — Верона: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

Последний матч между собой: «Верона» — «Рома» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Верона». Коэффициент ставки — 2.87.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рома»).
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