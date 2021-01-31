Наполи — Парма: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Парма» — «Наполи» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Наполи»).

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