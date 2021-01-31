Лорьян — ПСЖ: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лорьян» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.94.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ПСЖ»).
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