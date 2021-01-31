Лестер — Лидс: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

Последний матч между собой: «Лидс» — «Лестер» 1:4 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).
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