Лестер — Лидс: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Лидс» — «Лестер» 1:4 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лестер»).

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