Кутепов может перейти в турецкий клуб

Защитник «Спартака»может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает «Чемпионат».

Кутепов стал трансферной целью «Газиантепа», который планирует договориться со «Спартаком» об аренде игрока.

«Турецкий клуб играет по схеме с тремя центрбеками и срочно нуждается в игроке на эту позицию после того, как в начале января Жан-Армель Кана-Бийик получил травму колена», — сказал источник издания.

В ближайшее время «Газиантеп» планирует отправить запрос об аренде в «Спартак», так как трансферное окно в Турции закрывается 1 февраля.

«Газиантеп» занимает четвертое место в таблице чемпионата Турции после 21-го тура.