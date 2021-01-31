Кёльн — Арминия: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Арминия» — «Кёльн» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кёльн» — «Арминия». Коэффициент ставки — 1.72.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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