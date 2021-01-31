Хетафе — Алавес: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Хетафе» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Алавес». Коэффициент ставки — 2.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Алавес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Алавес».

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