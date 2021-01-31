Гранада — Сельта: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Сельта» — «Гранада» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Сельта». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Сельта».

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