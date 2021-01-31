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    Генчлербирлиги — Антальяспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

    Генчлербирлиги — Антальяспор: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Генчлербирлиги» — «Антальяспор» в Суперлиге Турции.

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    Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Генчлербирлиги» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Антальяспор»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» — «Антальяспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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