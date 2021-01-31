Генчлербирлиги — Антальяспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Генчлербирлиги» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Антальяспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» — «Антальяспор».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.