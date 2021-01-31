Челси — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 31.01.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Челси» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бёрнли».

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