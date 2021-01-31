Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

В 22:15 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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