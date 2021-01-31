Артета: Я не знаю, когда Обамеянг вернется в состав

.Top2 Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не знает, когда форвардвернется в состав.

«Мы вынуждены следовать протоколу безопасности, а протокол говорит, что Обамеянг сейчас не может быть вместе с командой. Нам нужно уважать это. У Пьера были семейные проблемы, ему нужно было уехать из расположения команды. Таковы обстоятельства. Я не знаю, когда он вернется в состав. Мы работаем с АПЛ по этому поводу. Сейчас Обамеянг на карантине», — цитирует Артету Goal .

Напомним, что ранее Обамеянг покинул расположение клуба из-за семейных проблем. В связи с этим он был вынужден пойти на карантин по возвращению.