Вильярреал — Реал Сосьедад: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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