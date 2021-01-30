Вест Бромвич — Фулхэм: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Вест Бромвич» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).
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