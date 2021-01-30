Вест Бромвич — Фулхэм: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Вест Бромвич» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фулхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Фулхэм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.