Вердер — Шальке 04: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Вердер» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вердер» — «Шальке 04». Коэффициент ставки — 1.88.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шальке 04»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вердер — Шальке 04.

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