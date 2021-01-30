Валенсия — Эльче: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Эльче» — «Валенсия» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Валенсия» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Валенсия»).

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