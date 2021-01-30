ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
  • 16:01
    • ЦСКА подтвердил переход Гайча в «Беневенто»
  • 15:47
    • Прима — победитель гонки преследования на ЧЕ
  • 14:09
    • Жук выиграла гонку преследования на ЧЕ, Куклина — четвертая
  • 10:33
    • Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира
  • 09:12
    • «Бруклин» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану»
    Все новости спорта

    Саутгемптон — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

    Саутгемптон — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла» в английской футбольной Премьер-лиге.

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Саутгемптон» 3:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Астон Вилла»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Палмейрас» и «Сантос» дойдут до серии пенальти?
  • «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры