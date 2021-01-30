Саутгемптон — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Саутгемптон» 3:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Астон Вилла»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.