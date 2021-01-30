Сампдория — Ювентус: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Сампдория» 3:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сампдория» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.15.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Ювентус»).
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