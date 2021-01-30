Реал Мадрид — Леванте: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 18:15 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Леванте» — «Реал Мадрид» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Леванте» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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