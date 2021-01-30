РБ Лейпциг — Байер: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

Последний матч между собой: «Байер» — «РБ Лейпциг» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.05.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Байер»).
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