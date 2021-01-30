Палмейрас — Сантос: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Либертадорес.

Последний матч между собой: «Сантос» — «Палмейрас» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Палмейрас» — «Сантос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сантос»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Палмейрас — Сантос.

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