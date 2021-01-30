Ноттингем Форест — Барнсли: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Ноттингем Форест» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ноттингем Форест»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Барнсли».

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