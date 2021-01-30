Норвич Сити — Мидлсбро: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Норвич Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Мидлсбро».

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