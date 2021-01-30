Монпелье — Ланс: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Монпелье» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.36.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ланс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монпелье — Ланс.

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