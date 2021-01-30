Касымпаша — Кайсериспор: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 13:30 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Кайсериспор» — «Касымпаша» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Касымпаша»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Касымпаша — Кайсериспор.

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