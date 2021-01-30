ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Ставка на молодежь. Как «Барселоне» выбраться из кризиса без трансферов?
  • 10:33
    • Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира
  • 09:12
    • «Бруклин» разгромил «Оклахому», «Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану»
  • 07:46
    • Глушенков покинул расположение «Спартака»
  • 07:00
    • Экс-футболист «Зенита» продолжит карьеру в «Атлетико Минейро»
  • 01:33
    • «Лион» вырвал победу у «Бордо» и возглавил Лигу 1
    Все новости спорта

    Хаддерсфилд Таун — Сток Сити: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

    Хаддерсфилд Таун — Сток Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Сток Сити
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити» в английском Чемпионшипе.

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Хаддерсфилд Таун» 4:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сток Сити»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хаддерсфилд Таун — Сток Сити.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Палмейрас» и «Сантос» дойдут до серии пенальти?
  • «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры