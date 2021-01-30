Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира

Аналитический футбольный Сайт Clubelo составил список лучших действующих тренеров в мире, основанный на алгоритме рейтинга Эло, разработанного американским профессором физики Арпадом Эло.

Первое место занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В пятерку также вошли Диего Симеоне («Атлетико»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Ральф Рангник.

В топ-40 рейтинга оказались два российских специалиста — Курбан Бердыев (27 место, 1858) и Юрий Семин (37 место, 1837). Последним местом работы Бердыева был «Рубин», специалист покинул команду в июне 2019 года. Семин не работает с июля 2020 года, поле того, как «Локомотив» не стал продлевать с ним контракт.

Сергей Семак («Зенит») занимает 108 место, Доменико Тедеско («Спартак») — 165, Леонид Слуцкий («Рубин») — 190, Валерий Карпин («Ростов») — 199, Виктор Гончаренко (ЦСКА) — 218.