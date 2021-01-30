Фенербахче — Ризеспор: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Ризеспор» — «Фенербахче» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Ризеспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фенербахче»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» — «Ризеспор».

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