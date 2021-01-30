Эйбар — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав испанской Примере.

Последний матч между собой: «Севилья» — «Эйбар» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эйбар» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Севилья».

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