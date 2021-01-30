Дерби Каунти — Бристоль Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Дерби Каунти» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бристоль Сити»).
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