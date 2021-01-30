Брентфорд — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Уиком Уондерерс» — «Брентфорд» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Уиком Уондерерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уиком Уондерерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Уиком Уондерерс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.