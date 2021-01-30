Боруссия Д — Аугсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Боруссия Д» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.58.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Аугсбург».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.