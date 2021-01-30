Блэкберн Роверс — Лутон Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкберн Роверс»).
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