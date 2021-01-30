Бавария — Хоффенхайм: смотреть онлайн, прямая трансляция 30.01.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Бавария» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Хоффенхайм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.