«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:0

В матче 21-го тура чемпионата Англиина выезде сыграл вничью с

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Юнайтед 0:0 Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Томас, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув (Мартин Эдегор, 83'), Гранит Джака, Габриэл Мартинелли (Виллиан, 46'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 90') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 80'), Фред, Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Антони Марсьяль, 37'), Эдинсон Кавани Предупреждения: Седрик Суареш (13'), Аарон Ван-Биссака (51'), Поль Погба (73'), Гарри Магуайр (76')

«Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», имея в активе 41 очко, расположился на втором месте.