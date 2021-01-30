Айнтрахт Ф — Герта: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Герта» — «Айнтрахт Ф» 1:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Айнтрахт Ф — Герта.

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