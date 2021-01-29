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    Вальядолид — Уэска: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.01.2021

    Вальядолид — Уэска: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Вальядолид Уэска Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Вальядолид» — «Уэска» в чемпионате Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Уэска» — «Вальядолид» 2:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Уэска» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вальядолид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вальядолид — Уэска.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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