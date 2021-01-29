«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Мерсисайдцы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Садио Мане прошёл в штрафную и выполнил выверенный прострел вдоль ворот — Льорис до мяча не дотянулся, Дайер не рискнул идти в подкат в своей вратарской, и Фирмино просто переправил мяч в сетку с пары метров.
На 47-й минуте «Ливерпуль» удвоил счет. Мане нанёс плотный удар с 20 метров в дальний угол, Льорис в падении отразил его, но Александер-Арнольд успел на добивание и поразил противоположный угол ударом в касание.
Спустя две минуты «шпоры» отквитали один мяч. Хёйбьерг обработал мяч после передачи Бергвейна и отличным ударом из-за пределов штрафной отправил его в правый угол ворот, под самую штангу.
А на 65-й минуте Александер-Арнольд разогнался на правом фланге и на скорости выполнил навес в штрафную «Тоттенхэма».
Родон первым оказался на мяче, но сыграл очень неловко, не сумев прервать передачу и, по сути, просто продлив её на Мане, который с убойной дистанции вколотил мяч в ворота.
Команда Юргена Клоппа вышла на четвертое место в таблице АПЛ, набрав 37 очков. Подопечные Жозе Моуринью остались на шестой строчке. В их активе 33 очка.
31 января «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», а «Тоттенхэм» в тот же день встретится на выезде с «Брайтоном».