ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Садио Мане прошёл в штрафную и выполнил выверенный прострел вдоль ворот — Льорис до мяча не дотянулся, Дайер не рискнул идти в подкат в своей вратарской, и Фирмино просто переправил мяч в сетку с пары метров.

    На 47-й минуте «Ливерпуль» удвоил счет. Мане нанёс плотный удар с 20 метров в дальний угол, Льорис в падении отразил его, но Александер-Арнольд успел на добивание и поразил противоположный угол ударом в касание.

    Спустя две минуты «шпоры» отквитали один мяч. Хёйбьерг обработал мяч после передачи Бергвейна и отличным ударом из-за пределов штрафной отправил его в правый угол ворот, под самую штангу.

    А на 65-й минуте Александер-Арнольд разогнался на правом фланге и на скорости выполнил навес в штрафную «Тоттенхэма».

    Родон первым оказался на мяче, но сыграл очень неловко, не сумев прервать передачу и, по сути, просто продлив её на Мане, который с убойной дистанции вколотил мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ливерпуль 1:3
    Голы: 0:1 Роберто Фирмино (45'), 0:2 Трент Александер-Арнольд (47'), 1:2 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (49'), 1:3 Садио Мане (65') Тоттенхэм: Уго Льорис, Джо Родон, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серж Орье (Гарри Уинкс, 46'), Tanguy Ndombele, Сон Хын Мин, Гарри Кейн (Эрик Ламела, 46'), Стивен Бергвейн (Гарет Бэйл, 81') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип (Натаниел Филлипс, 46'), Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Curtis Jones, 78'), Джеймс Милнер, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 87'), Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Тьяго Алькантара (24'), Стивен Бергвейн (30'), Натаниел Филлипс (50')

    Команда Юргена Клоппа вышла на четвертое место в таблице АПЛ, набрав 37 очков. Подопечные Жозе Моуринью остались на шестой строчке. В их активе 33 очка.

    31 января «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», а «Тоттенхэм» в тот же день встретится на выезде с «Брайтоном».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Фиорентина» выиграть в дебютном матче Кокорина?
  • «Торино» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Ткачи» дожмут «Бордо» после перерыва?
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Швабы» с «Майнцем» обменяются голами
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ротерхэм Сити — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Труа — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры