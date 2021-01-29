Торино — Фиорентина: смотреть онлайн трансляцию 29.01.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Торино» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Фиорентина». Коэффициент ставки — 3.32.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Фиорентина».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.