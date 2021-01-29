Штутгарт — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.01.2021

В 22:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Штутгарт» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц». Коэффициент ставки — 1.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Майнц»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Майнц».

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