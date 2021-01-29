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    Штутгарт — Майнц: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.01.2021

    Штутгарт — Майнц: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

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    В 22:30 начнётся прямая трансляция матча «Штутгарт» — «Майнц» в футбольной Бундеслиге.

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    Последний матч между собой: «Майнц» — «Штутгарт» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц». Коэффициент ставки — 1.60.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Майнц»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Майнц».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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