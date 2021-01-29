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    Рединг — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция 29.01.2021

    Рединг — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Рединг» — «Борнмут» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Рединг» 4:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рединг» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Борнмут»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рединг — Борнмут.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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