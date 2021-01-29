Моуринью: «Тоттенхэм» в игре с «Ливерпулем» боролся с собственными ошибками

Главный тренерподвел итоги матча 20-го тура АПЛ с(1:3).

«Мы начали очень хорошо, но еще до того, как наш гол отменили из-за офсайда, мы показали, как сегодня будем играть: допустили серьезную ошибку в защите и подарили Мане отличный шанс забить. Вот так игра и пошла дальше. В первом тайме мы действовали очень организованно, а пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки на той же позиции.

Во втором тайме нам пришлось вносить изменения: мы потеряли Кейна, изменили структуру команды. На первой же минуте второго тайма мы совершили очередную ошибку такого же плана и пропустили второй мяч. Показали хорошую реакцию, но затем снова ошиблись и пропустили третий гол.

Сегодня у нас была команда, которая боролась с собственными ошибками. Были индивидуальные оплошности, их вы можете пересмотреть на повторе. Некоторые ребята очень разочарованы, потому что кое-кто показал очень хорошую игру. Но мы были наказаны за индивидуальные ошибки», — приводит слова Моуринью BBC.

«Ливерпуль» набрал 37 очков и вышел на четвертое место в таблице АПЛ, у «Тоттенхэма» 33 очка и шестая позиция.