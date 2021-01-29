ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ШубенковВ надежде на ошибку. Символ русской легкой атлетики провалил допинг-тест?
  • 00:55
    • «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне
  • 22:56
    • Бывшего главу IBU Бессеберга обвиняют в получении взяток от России
  • 01:12
    • «Наполи» обыграл «Специю» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 23:45
    • Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА
  • 21:59
    • «Магнитка» обыграла «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Моуринью: «Тоттенхэм» в игре с «Ливерпулем» боролся с собственными ошибками

    Футбол Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Мы начали очень хорошо, но еще до того, как наш гол отменили из-за офсайда, мы показали, как сегодня будем играть: допустили серьезную ошибку в защите и подарили Мане отличный шанс забить. Вот так игра и пошла дальше. В первом тайме мы действовали очень организованно, а пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки на той же позиции.

    Во втором тайме нам пришлось вносить изменения: мы потеряли Кейна, изменили структуру команды. На первой же минуте второго тайма мы совершили очередную ошибку такого же плана и пропустили второй мяч. Показали хорошую реакцию, но затем снова ошиблись и пропустили третий гол.

    Сегодня у нас была команда, которая боролась с собственными ошибками. Были индивидуальные оплошности, их вы можете пересмотреть на повторе. Некоторые ребята очень разочарованы, потому что кое-кто показал очень хорошую игру. Но мы были наказаны за индивидуальные ошибки», — приводит слова Моуринью BBC.

    «Ливерпуль» набрал 37 очков и вышел на четвертое место в таблице АПЛ, у «Тоттенхэма» 33 очка и шестая позиция.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Фиорентина» выиграть в дебютном матче Кокорина?
  • «Торино» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Ткачи» дожмут «Бордо» после перерыва?
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Швабы» с «Майнцем» обменяются голами
  • «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  15.71
  • Суперэкспресс 30-31 января
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры