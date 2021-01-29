Млада Болеслав — Сигма Оломоуц: смотреть онлайн трансляцию 29.01.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Высшей лиге Чехии.

Последний матч между собой: «Млада Болеслав» — «Сигма Оломоуц» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Млада Болеслав»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Млада Болеслав — Сигма Оломоуц.

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