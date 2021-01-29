Мане поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля»стал автором одного из голов в ворота «Тоттенхэма» (3:1) в матче 20-го тура АПЛ.

Этот мяч стал для 28-летнего сенегальца 70-м за «красных» в АПЛ. По этому показателю Садио обошел экс-форварда клуба Луиса Суареса и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров мерсисайдцев.

Перед Мане в рейтинге партнер по команде Мохамед Салах, у которого 87 голов в АПЛ. Их опережают Робби Фаулер (128), Стивен Джеррард (120) и Майкл Оуэн (118).

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 19 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.