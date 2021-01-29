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    Мане поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане стал автором одного из голов в ворота «Тоттенхэма» (3:1) в матче 20-го тура АПЛ.

    Садио Мане
    Садио Мане

    Этот мяч стал для 28-летнего сенегальца 70-м за «красных» в АПЛ. По этому показателю Садио обошел экс-форварда клуба Луиса Суареса и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров мерсисайдцев.

    Перед Мане в рейтинге партнер по команде Мохамед Салах, у которого 87 голов в АПЛ. Их опережают Робби Фаулер (128), Стивен Джеррард (120) и Майкл Оуэн (118).

    Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 19 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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