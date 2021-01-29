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    Клопп: Я в восторге от победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры 20-го тура АПЛ против лондонского «Тоттенхэма» (3:1).

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Я в восторге, матч получился великолепным. Он вышел суперинтенсивным, как мы и предсказывали. Нужные люди забивали в подходящий момент, так что у нас все получилось, не считая пропущенного мяча.

    Сегодня увидел выступление, отражавшее не нашу форму, а нашу сущность. Это были мы, особенно во втором тайме. Это был настоящий бой.

    Не припоминаю, чтобы "шпоры" часто владели мячом, но мы в любом случае защищались хорошо. Хорошее выступление, я отметил для себя много позитивных моментов.

    Конечно, никогда нельзя быть уверенным в том, что забьешь такие голы, как мы во втором тайме, потому что они сделали два изменения в составе. Но с точки зрения атаки мы хорошо справлялись с их схемой. Мы играли между линиями и очень часто действовали возле их штрафной. Контрпрессинг удавался нам очень здорово, мы играли в защите высоко, но не слишком», — цитирует Клоппа BT Sport.

    «Ливерпуль» набрал 37 очков и вышел на четвертое место в таблице АПЛ, у «Тоттенхэма» 33 очка и шестая позиция.

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