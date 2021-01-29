Гремио — Фламенго: смотреть онлайн трансляцию 29.01.2021

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Гремио» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гремио» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.70.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фламенго»).
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