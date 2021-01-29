Гремио — Фламенго: смотреть онлайн трансляцию 29.01.2021

В 02:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Гремио» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гремио» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фламенго»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гремио» — «Фламенго».

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