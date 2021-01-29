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    Гремио — Фламенго: смотреть онлайн трансляцию 29.01.2021

    Гремио — Фламенго: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 начнётся прямая трансляция матча «Гремио» — «Фламенго» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Фламенго» — «Гремио» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гремио» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.70.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Фламенго»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гремио» — «Фламенго».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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