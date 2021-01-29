«Динамо» — «Актобе»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскоесыграло вничью с(2:2) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

В составе бело-голубых голами отличились Владислав Карапузов и Константин Тюкавин. За «Актобе» забивали Максим Самородов и Виталий Балашов.

Товарищеский матч «Динамо» (Москва, Россия) — «Актобе» (Актобе, Казахстан) — 2:2 (1:1) Голы: 1:0 Карапузов (27), 1:1 Самородов (37), 2:1 Тюкавин (49), 2:2 Балашов (62)«Динамо»: Лещук, Слепов (Кутицкий, 61), Нойштедтер (Плиев, 61), Ордец (к) (Евгеньев, 61), Варела (Москвичёв, 61), Школик (Каборе, 61), Моро (Фомин, 61), Карапузов (Липовой, 61), Шиманьски (Захарян, 61), Лесовой (Терехов, 61), Тюкавин (Грулёв, 61)«Актобе»: Нарзикулов, Ерсалимов (Танжариков, 46), Бурнаш, Волков (к) (Жасанов, 71), Ажимов, Темирхан, Шурыгин, Чернышов (Балашов, 46), Нурмугамет (Саулет, 75), Самородов, Джорджевич (Андрымаш, 46)Предупреждения: Ордец (28), Темирхан (41)

В прошлом году «Актобе» занял первое место в казахстанской первой лиге, завоевав право вернуться в элитный дивизион.

«Динамо» занимает шестое место в РПЛ после 19 туров, набрав 30 очков и по дополнительным показателям опережая «Краснодар».

В субботу, 30 января команда Сандро Шварца сыграет с братиславским «Слованом», чемпионом Словакии.