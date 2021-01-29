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    «Динамо» сыграло вничью с «Актобе»

    «Динамо» — «Актобе»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московское «Динамо» сыграло вничью с «Актобе» (2:2) в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

    «Динамо» сыграло вничью с «Актобе»
    «Динамо» сыграло вничью с «Актобе»

    В составе бело-голубых голами отличились Владислав Карапузов и Константин Тюкавин. За «Актобе» забивали Максим Самородов и Виталий Балашов.

    Товарищеский матч
    «Динамо» (Москва, Россия) — «Актобе» (Актобе, Казахстан) — 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 Карапузов (27), 1:1 Самородов (37), 2:1 Тюкавин (49), 2:2 Балашов (62)«Динамо»: Лещук, Слепов (Кутицкий, 61), Нойштедтер (Плиев, 61), Ордец (к) (Евгеньев, 61), Варела (Москвичёв, 61), Школик (Каборе, 61), Моро (Фомин, 61), Карапузов (Липовой, 61), Шиманьски (Захарян, 61), Лесовой (Терехов, 61), Тюкавин (Грулёв, 61)«Актобе»: Нарзикулов, Ерсалимов (Танжариков, 46), Бурнаш, Волков (к) (Жасанов, 71), Ажимов, Темирхан, Шурыгин, Чернышов (Балашов, 46), Нурмугамет (Саулет, 75), Самородов, Джорджевич (Андрымаш, 46)Предупреждения: Ордец (28), Темирхан (41)

    В прошлом году «Актобе» занял первое место в казахстанской первой лиге, завоевав право вернуться в элитный дивизион.

    «Динамо» занимает шестое место в РПЛ после 19 туров, набрав 30 очков и по дополнительным показателям опережая «Краснодар».

    В субботу, 30 января команда Сандро Шварца сыграет с братиславским «Слованом», чемпионом Словакии.

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