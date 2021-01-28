Тоттенхэм — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция 28.01.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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