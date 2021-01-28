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    «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника

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    «Рубин» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леона Мусаева.

    Леон Мусаев
    Леон Мусаев

    Информацию об этом подтвердил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

    «Разговоры о трансфере — правда. Уже практически договорились. Трансфер почти готов, все обговорили. Скоро перейдет к нам.

    В какую сумму оценивается трансфер? Точно не могу сказать, не я веду переговоры.

    Срок контракта Может, на три года, может, на четыре. Переговоры ведет спортивный директор, он точнее может сказать. Было много вариантов, на каком в итоге остановились, не могу сказать», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне россиянин провел 6 матчей за «Зенит».

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