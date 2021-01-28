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    Мусаев: Довольны тем, как прошел первый сбор «Краснодара»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги первого подготовительного сбора.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «В целом, мы довольны тем, как прошел первый сбор. Выполнен большой объем работы, эта работа была сделана с хорошим настроением, сбор пролетел как один день.

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    • В концовках накопилась усталость: мы опасались, что в играх против "Риги" и "Шахтера" не получим должных качеств, но опасения не подтвердились, мы дважды победили при достаточно неплохой игре», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

    Второй сбор «Краснодара» пройдет в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.

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